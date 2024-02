Rzadkie nagranie z Ukrainy. To wsparcie z malutkiego kraju

Valuk to transportery opancerzone produkowane na licencji austriackich wozów Pandur na potrzeby armii słoweńskiej. 20 tego typu pojazdów trafiło do Ukrainy w zeszłym roku, ale sam transfer był owiany tajemnicą. Informacje na jego temat pojawiły się w przestrzeni publicznej dopiero w momencie, w którym wszystkie przygotowane transportery opancerzone znalazły się w rękach ukraińskich żołnierzy. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy nie publikowano materiałów potwierdzających udział słoweńskich transporterów opancerzonych w trwającej wojnie, ale najnowsze nagranie pokazuje, że wciąż pomagają w odpieraniu najeźdźców.

Słoweńskie maszyny przy masie ok. 12 t pozwalają załodze osiągać prędkość do nawet 100 km/h. Stosunkowo duży jest też ich zasięg - do 700 km (chociaż w trudniejszych warunkach polowych zauważalnie spada). Transportery Valuk pozwalają na pokonywanie przeszkód pionowych do 0,5 m oraz akwenów o głębokości do 1,2 m.