Rosyjskie i chińskie okręty u wybrzeży Alaski. Prowadzi je krążownik rakietowy

W komunikacie, komentującym obecność obcych okrętów blisko alaskańskiego wybrzeża, Amerykanie podkreślają, że przebywały one na tym obszarze zgodnie z prawem.

Wyłączna strefa ekonomiczna sięgająca do 200 mil morskich od linii wybrzeża jest bowiem znacznie większa od wód terytorialnych (do 12 mil morskich od linii brzegowej), traktowanych podobnie jak terytorium lądowe danego państwa (z zachowanie prawa nieszkodliwego przepływu).

To nowy, przyjęty do służby w 2020 roku okręt. Nanchang wypiera 13 tys. ton, ma 180 metrów długości i jest silnie uzbrojony. Na pokładzie okrętu znajduje się 130-mm działo i artyleryjski system samoobrony Type 730 z 7-lufowym, 30-mm działkiem, zdolnym do wystrzeliwania 5800 pocisków na minutę, a także rakietowy system samoobrony HQ-10.