Rosja użyła okrętu podwodnego. Pociski Kalibr uderzyły w ukraiński obiekt wojskowy

Kalibr to rosyjski system uzbrojenia, w skład którego wchodzą przeciwokrętowe pociski manewrujące, w tym przeznaczone do zwalczania celów lądowych oraz rakietotorpedy do zwalczania okrętów podwodnych. W okrętach podwodnych stosowane są systemy rakietowe dalekiego zasięgu również do niszczenia celów lądowych.