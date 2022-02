Rosyjski podwodny okręt patrolowy "Straż 2". Takiej broni nie ma nikt na świecie

Okręt o nazwie "Straż 2" ma nietypowy kształt, nawiązujący do rozwiązań, jakie zastosowano na amerykańskich niszczycielach typu Zumwalt . Zaczerpnięto z niego m.in. ujemny skos dziobu, który ułatwia przebijanie się przez fale, a zarazem zmniejsza przechyły okrętu przy intensywnym falowaniu.

Kształt kadłuba, a także sposób łączenia jego elementów wskazują na starania, by nadać okrętowi cechy stealth, a zarazem zachować niskie opory podczas pływania pod wodą. "Straż 2" ma rozwijać do 21 na powierzchni, i mieć zasięg pływania do 4 tys. kilometrów.