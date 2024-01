Rosja zakłóca sygnał GPS nad Europą? Ma do tego środki

Nie ma jak do tej pory żadnych potwierdzonych informacji, które mogłyby jednoznacznie wskazać Rosję, jako sprawcę zakłóceń. Jednak taki scenariusz zdaje się być prawdopodobny, jeśli przyjrzymy się systemom zagłuszającym jakimi dysponuje Rosja. W obwodzie kaliningradzkim stoi system walki radioelektronicznej Murmańsk-BN , który w promieniu od 5 tys. do 8 tys. km jest w stanie pozbawić łączności okręty wojenne, samoloty i sztaby wroga.

Nie wiadomo, czy Murmańsk-BN został wykorzystany do zakłócania sygnałów GPS w ostatnich dniach, ale wielu wojskowych zgadza się z tym, że jest to wysoce prawdopodobny scenariusz. Joakim Paasikivi, wykładowca strategii wojskowej Szwedzkiej Akademii Obrony w rozmowie z portalem YLE stwierdził, że może to być początek wojny hybrydowej, do której przygotowuje się Rosja. "Może to być początek nieprzyjemnej eskalacji", podsumowuje ekspert.