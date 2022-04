Amerykański P-8 Poseidon. Znajdował się nad Morzem Czarnym przed atakiem na krążownik "Moskwa"

The Times przekazał, że P-8 Poseidon, czyli amerykański morski samolot patrolowy, przeznaczony do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych oraz do celów ratowniczych, śledził rosyjski krążownik rakietowy "Moskwa" na kilka godzin przed ukraińskim atakiem przy użyciu rakiet Neptun. Dane na temat lokalizacji krążownika, zgromadzone przez P-8 Poseidon miały być udostępnione ukraińskiej armii.