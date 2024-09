Rosną problemy Rosjan z produkcją czołgów. Sami to pokazali

Zakłady Uralwagonzawod w Niżnym Tagile to jedno z najważniejszych miejsc dla rosyjskiej armii. Produkowane i remontowane są tam najważniejsze maszyny oddawane jej do służby, w tym czołgi z rodzin T-72 i T-90, a nawet T-14 Armata . W tym przypadku przedstawiciele rosyjskiego koncernu pochwalili się udaną naprawą czołgu T-90M, który wrócił z Ukrainy po 26 trafieniach wrogimi dronami kamikadze . Prace miały zająć "zaledwie cztery tygodnie".

T-90 to rodzina rosyjskich czołgów podstawowych. Produkcję pierwszych egzemplarzy rozpoczęto w 1992 r. T-90M Proryw to najnowszy wariant, który został wprowadzony do służby w Rosyjskiej armii dopiero w 2021 r. i szybko ochrzczony "dumą Putina". Wynika to z faktu, iż rosyjski prezydent osobiście przyglądał się jednemu z prototypów i wielokrotnie zachwalał możliwości T-90M twierdząc nawet, że jest to "najlepszy czołg na świecie".