Ile zachodnich czołgów straciła Ukraina? Liczby stanowią jasno

Liczby stanowią jasno, że najgorzej z punktu widzenia Ukrainy oraz Zachodu wygląda sytuacja związana ze Stridsvagn 122. To czołgi ze Szwecji, Ukraina otrzymała ich 10, a straciła już siedem. Stanowią głęboką modernizację niemieckich Leopardów 2A5 i w ocenie ekspertów są "najlepiej opancerzonymi czołgami, jakie ma Ukraina" . Względem swojego pierwowzoru posiadają m.in. wzmocniony strop oraz burty kadłuba, a także trwalsze zbiorniki paliwa. W kwestii uzbrojenia główną rolę pełni gładkolufowa armata L/44 kal. 120 mm.

Z nowszych wariantów niemieckich czołgów do Ukrainy wysłano 18 sztuk Leopardów 2A6 (z Niemiec i Portugalii). Do tej pory 12 z nich zostało zniszczonych, uszkodzonych lub porzuconych na polu bitwy. Większe straty Ukraińcy odnotowali w kontekście Leopardów 2A4, Rosjanom udało się wyłączyć z dalszego udziału w wojnie już 21 takich maszyn.

W publikacji na łamach Opex360 wiele miejsca poświęcono abramsom. Ze Stanów Zjednoczonych do Ukrainy trafiło 31 takich czołgów w wariantach M1A1. To maszyny mierzące prawie 10 m długości, które są wyposażone w armatę kal. 120 mm oraz karabiny maszynowe kal. 12,7 mm i 7,62 mm. Chociaż w standardzie posiadają panele ze zubożonego uranu, to w egzemplarzach dla Ukrainy zamieniono je na wkłady wolframowe (Amerykanie mieli obawy, że Rosjanie poznają ich wrażliwe technologie).