Rosjanin jako pogromca mitów wojennych. To nie miało prawa zadziałać

Kombinowanie nie jest domeną jedynie żołnierzy z jednostek pancerno-zmechanizowanych, ponieważ słabo wyposażeni żołdacy piechoty też próbują na własną rękę zwiększyć swoje szanse przetrwania. W rosyjskim internecie krąży masa mitów, do których należy np. to, że sneakersy chronią przed minami przeciwpiechotnymi, podobnie jak wkładki kevlarowe do butów, albo nawet pusta butelka 5L przymocowana do podeszwy buta. Rosjanin zdecydował się przetestować ostatnią z tych metod. Na poniższym nagraniu widać przebieg i skutki tegoż "przemyślanego" eksperymentu.