Pociąg pełen abramsów. Będą strzegły wschodniej granicy

Nie podano informacji na temat tego, ile pozyskanych z USA czołgów trafiło do 1. batalionu czołgów w Żurawicy, ale ze zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych że był to znaczący transport obejmujący co najmniej kilkanaście maszyn. Poza abramsami obejmował on również wozy zabezpieczenia technicznego Hercules .

Zakupione 116 czołgów Abrams M1A1 to sprzęt używany, ale poza nim Polska zdecydowała się zamówić w USA także 250 nowych czołgów w bardziej zaawansowanej wersji M1A2 SEPv3, co, wraz ze sprzętem towarzyszącym, kosztowało ok 4,75 mld dolarów. Dostawy do Polski abramsów w wersji M1A2 SEPv3 rozpoczną się wkrótce i powinny potrwać ok. dwóch lat. Po ich zakończeniu Polska stanie się największym użytkownikiem czołgów Abrams w Europie.