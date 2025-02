Rosjanie rozebrali śmigłowiec Mi‑24. Zrobili ubogą kopię "Potwora z Tarnowa"

Jednakże po stronie rosyjskiej także zdarzają się sensowne rozwiązania pokroju np. widocznego na poniższym zdjęciu systemu antydronowego opartego o czterolufowy wielkokalibrowy karabin maszynowy JaKB-12,7 kal. 12.7x108 mm wzbogacony celownikiem kolimatorowym i kamerą termowizyjną z wyświetlaczem. Taki zestaw jest osadzony na trójnożnej podstawie przymocowanej najpewniej do jakieś Łady lub innego pojazdu.

Sama idea wykorzystania wielkokalibrowych karabinów maszynowych jako broni antydronowej o zasięgu teoretycznym do 2 km ze względu na dostępność i niskie koszty amunicji nie jest nowa i choćby na tej podstawie powstał polski "Potwór z Tarnowa" .

Jednakże jego rosyjski ubogi odpowiednik nie jest bronią zautomatyzowaną wyposażoną w radary, tylko za wszystko odpowiada strzelec mający do pomocy kamerę termowizyjną i być może dalmierz laserowy do pomiaru odległości do celu.