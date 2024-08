Rosjanie pochwalili się zestrzeleniem drona. Nie na taką reakcję liczyli

Wymaga to bardzo dobrej koordynacji droniarzy i oddziałów lądowych wyposażonych np. w przenośne detektory dronów o zasięgu 1-2 km. W tym przypadku dużo lepiej wychodzi to Ukraińcom, którzy rzadziej niszczą przez przypadek swoje drony w porównaniu do Rosjan.

Dron z-16 lub ZALA 421-16 to konstrukcja rozpoznawcza produkowana przez firmę Zala Aero Group będącą częścią koncernu Kałasznikow. Ma on kształt latającego skrzydła zbudowanego z kompozytów wyposażonego w śmigło pchające zasilane przez silnik spalinowy bądź silnik elektryczny ładowany przez układ hybrydowy w nowszych wersjach wedle rosyjskiego producenta.

Dron ma charakteryzować się 12-godzinną autonomią operacyjną i zdolnością lotu na pułapie do 3,6 km. Jego zasięg lotu we linii prostej ma wynosić 1000 km, ale łączność radiowa ma być teoretycznie możliwa do 150 km. Za nawigację odpowiada moduł nawigacji inercyjnej i satelitarnej (GLONASS), a start i lądowanie odbywa się kolejno poprzez pneumatyczną katapultę i spadochron. Są to dużo bardziej ubogie możliwości działania od np. polskiego FlyEye mogącego startować "z ręki".