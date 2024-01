Ukraińcy chwalą polskie transportery. Liczą na kolejne dostawy

"Głównymi zaletami tego pojazdu opancerzonego są jego wysoka zwrotność i prędkość. Bez problemu porusza się w trudnych warunkach w terenie, co zapewnia mu wysoką mobilność na polu walki" – powiedział przedstawiciel brygady korzystającej z transporterów Oncilla cytowany przez portal Defence Express.

Oncilla to pojazd o długości niemal 5,5 m oraz szerokości 2,5 m. Jest wyposażony w silnik o mocy ok. 200 KM, napęd 4x4 i stosunkowo duży prześwit, na co producent zdecydował się właśnie z myślą o jak najsprawniejszym poruszaniu się w trudnym trenie. Maksymalna prędkość, z jaką może poruszać się ten pojazd opancerzony wynosi 120 km/h, a zasięg na jednym tankowaniu sięga 700 km.