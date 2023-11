Rosjanie chcą mieć kutry kamikadze. Podpatrzyli je od Ukraińców?

Powstający dron ma posiadać napęd pozwalający osiągnąć prędkość do 80 km/h. Jednocześnie, przynajmniej wedle ujawnianych planów, będzie w stanie zabrać na pokład do 600 kg ładunku (w tym materiałów wybuchowych) oraz pokonywać dystans do 200 km.

Jak powiedział rosyjskim mediom właściciel KMZ Michaił Danilenko, jeśli przygotowane maszyny sprawdzą się, Moskwa nie wyklucza większego zamówienia. Defence Express przypomina, że we wrześniu prezentowano wielofunkcyjne drony morskie GRK-700 "Vizir" . Przedstawiano je bardzo zbliżonymi parametrami technicznymi, co może sugerować, że zamówione na potrzeby rosyjskiej armii nowe łodzie kamikadze bazują właśnie na nich.

Jednocześnie nie sposób pominąć w tym miejscu ukraińskich konstrukcji tego typu, o których w ostatnich tygodniach było bardzo głośno. Chodzi m.in. o Sea Baby, czyli drona, który został wykorzystany do ataku na Most Krymski i kilka okrętów Floty Czarnomorskiej.

Poza tym na potrzeby armii obrońców opracowano morskiego bezzałogowca Magura V5, który może przenosić maksymalnie 320 kg, ale na odległość nawet 800 km. Jest on już wykorzystywany przeciwko wrogom, nie tylko jako jednostka kamikadze, ale również jako dron służący do obserwacji i wywiadu. Rosjanie mieli już możliwość dokładnego zbadania Magura V5, Ukraińcy stracili co najmniej dwa takie drony. Jeden został zdobyty przez Rosjan bez walki, woda wyrzuciła go na plażę na Krymie, co było spowodowane prawdopodobnie awarią systemów nawigacyjnych.