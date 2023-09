Rosjanie mają nową broń. Może być bardzo groźna

Ukraiński portal Defense Express zauważa, że jest to pierwsza tego typu konstrukcja, jaka powstała w Rosji od wybuchu wojny na pełną skalę. Została zaprezentowana na jednym z militarnych pokazów i z przekazywanych informacji wynika, że jest już gotowa do masowej produkcji.

Ukraińcy zwracają uwagę na fakt, iż GRK-700 Vizir przedstawiany jest jako łódź hydrograficzna przeznaczona do badania strefy przybrzeżnej i skanowania dna. Zauważają przy tym, że konstrukcja tego bezzałogowca będzie pozwalała wykorzystywać go również do innych, także śmiercionośnych zadań.

GRK-700 Vizir będzie mógł służyć jako wielozadaniowa łódź do dostarczania towarów, uzbrojona łódź szturmowa i jednostka do zwalczania wrogich tego typu konstrukcji, a nawet nadwodny dron kamikadze. Z racji dość cennego wyposażenia ta ostatnia rola prawdopodobnie będzie przypisywana mu w ostateczności.

Na pokładzie tej łodzi będzie można zmieścić ładunek o wadze do 500 kg. Jej deklarowany zasięg wynosi 500 km, a maksymalna prędkość ok. 80 km/h.

Rosyjskie ministerstwo obrony rzekomo rozważa już możliwość wprowadzenia GRK-700 Vizir do swojej marynarki wojennej. Ukraińcy pokazali, że stosowanie nawodnych dronów może przekładać się na duże straty wroga. To właśnie przy ich pomocy "polują" na okręty Rosjan .

Opracowywany na potrzeby Kijowa Magura V5 będzie rozwiał podobną prędkość co GRK-700 Vizir. Ma przenosić ładunek do maksymalnie 320 kg, ale w zamian za to ma cechować się większym zasięgiem dochodzącym do 840 km.