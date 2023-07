Ukraińcy ujawnili bezzałogowca Magura V5. Ten dron może zaskoczyć Rosjan

Magura V5 to wielozadaniowy bezzałogowy statek nawodny nowej generacji, opracowany w Ukrainie. Według wspomnianego serwisu może wykonywać "różnorodne operacje, takie jak obserwacja, rozpoznanie, patrolowanie, poszukiwanie i ratownictwo, zwalczanie min, ochrona marynarki wojennej, misje bojowe". Jego konstrukcja, w tym hydrodynamiczny kadłub V5, mają zwiększać manewrowość rozwiązania i utrudniać jego wykrywanie.

To niedrogie rozwiązanie, które można łatwo uruchomić z dowolnej zdalnej lokalizacji. Bezzałogowe sterowanie V5 minimalizuje zapotrzebowanie na zasoby ludzkie do wykonywania misji, zmniejszając potencjalną śmiertelność podczas działania w trudnych warunkach.

Z dostępnych informacji wynika, że Magura V5 będzie miał 5,5 m długości, 1,5 m szerokości i zdolność do poruszania się z maksymalną prędkością 42 węzłów (jego deklarowana prędkość przelotowa to 22 węzły). Zasięg bezzałogowca jest szacowany na ok. 833 km, a ładowność na 320 kg. Portal Przemysłowy, że komunikacja urządzenia ma bazować na sieci Wi-Fi Mesh (bezprzewodowej sieci kratowej) ze wzmacniaczem antenowym lub komunikacji satelitarnej.