Rosjanie boją się patrzeć w niebo. Tajemnicze drony coraz groźniejsze

Nasilające się ataki dronów na Moskwę pokazały, że bezpieczne nie są nawet obiekty oddalone od granicy z Ukrainą o setki kilometrów. Ich skuteczność zachęciła Ukraińców do jeszcze większej ofensywy. W przeciwieństwie do armii Putina, nie obrali oni jednak na cel ludności cywilnej, ale kluczowe obiekty infrastruktury wroga.

Z wcześniejszych informacji wynikało, że Ukraińscy mogą wykorzystywać do ataków dwa rodzaje dronów - Rubakę i Borba. Każdy z nich może prznosic ok. 10 kg ładunków.

Zasięg Rybaki wynosi maksymalnie 500 km. Bóbr dysponuje z kolei prawie dwukrotnie większym zasięgiem. Mimo wszystko wciąż posiadają ograniczenia, które uniemożliwiają ataki na wybrane cele. Wprawdzie Moskwę dzieli od północnej granicy Ukrainy ok. 500 km, a lotnisko Solcy ok. 700 km, ale wiele cennych dla Rosjan obiektów znajduje się znacznie dalej.

Idealnym rozwiązaniem uwzględniającym pominięcie obrony powietrznej wydaje się w związku z tym przemyt dronów do Rosji, skąd są one, jak sugeruje m.in. brytyjski wywiad, odpalane. Niektóre rosyjskie źródła już wcześniej alarmowały o takim obrocie spraw. Ich zdaniem w przypadku części ataków można było zauważyć, że drony zaatakowały z bliska, "od tyłu". Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że są to przekazy ze źródeł prokremlowskich, więc mogą nie być one zgodne z rzeczywistością.