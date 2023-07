Rosjanie ukryli się pomiędzy drzewami. Nie spodziewali się dalszych wydarzeń

R-330ZH Żytiel to jeden z systemów walki elektronicznej, jakie armia Putina wykorzystuje podczas trwającej wojny w Ukrainie. Kilka dni temu Serhij Czerewaty, rzecznik Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych Ukrainy stwierdził, że R-330ZH Żytiel znajduje się na liście priorytetowych celów dla armii obrońców. Zniszczenie każdego egzemplarza to duży sukces i wyeliminowanie ogromnego zagrożenia. Ukraińcy nie musieli długo czekać na możliwość świętowania po udanym ataku na tę jednostkę.

Jeden R-330ZH Żytiel mniej

Do sieci trafiło nagranie potwierdzające wyeliminowanie R-330ZH Żytiel należącego do Rosjan. Nie podano dokładnej lokalizacji zdarzenia. Chociaż załoga zdecydowała się zaparkować pomiędzy drzewami, nie uchroniło jej to przed atakiem.

O ile wobec jednostek naziemnych znajdujących się w pewnej odległości taka lokalizacja może stanowić dobry kamuflaż, w przypadku rozpoznania powietrznego nie zdaje się na wiele. Znów zostało to potwierdzone, lokalizację R-330ZH Żytiel ustalił dron należący do Ukraińców. Po przesłaniu danych do dowództwa, to zdecydowało się na atak przy pomocy artylerii. Końcówka materiału pokazuje cele trafienie i najprawdopodobniej oznacza całkowite wyeliminowanie tego egzemplarza R-330ZH Żytiel.

R-330ZH Żytiel, cichy bohater Rosjan

Systemy walki radioelektronicznej (WRE) są wbrew pozorom jednymi z istotniejszych jednostek na współczesnym polu bitwy. Jeśli chodzi o stronę ukraińską, sen z powiek tamtejszym żołnierzom często spędzają jednostki takie jak Borisoglebsk-2 czy właśnie R-330ZH Żytiel.

R-330ZH Żytiel to sprzęt służący do zagłuszania naziemnych i powietrznych stacji łączności, a także nawigacji. Znacząco utrudnia komunikację przeciwnikowi, a także wykorzystywanie np. dronów czy pocisków manewrujących. Zbliżenie się do nich takich jednostek jest możliwe w momentach, w których aparatura jest wyłączona.

W tym przypadku efektywny zasięg działania wynosi ok. 20-25 km (w stosunku do obiektów latających jest jeszcze większy). Atutem R-330ZH Żytiel jest mobilność wynikająca z wykorzystania podwozia ciężarówki Ural 43203 lub KamAZ-43114 (w zależności od wariantu). Dzięki temu załoga może często i stosunkowo szybko zmieniać lokalizację. Nie jest to jednak wykonywane nieustannie, ponieważ przejście z pozycji transportowej do pozycji bojowej zajmuje ok. 40 min.

R-330ZH Żytiel jest stosunkowo nowoczesnym sprzętem, został opracowany w 2008 r.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski