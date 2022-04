Rosja utraciła możliwość produkcji nowych czołgów. Pozostała tylko naprawa starych

Wygląda na to, że problemy z produkcją sprzed miesiąca nie zostały rozwiązane, a uległy jeszcze pogorszeniu. Mowa tutaj o odcięciu przez państwa zachodu dostępu do komponentów i nie chodzi tutaj wyłącznie o takie rzeczy jak zaawansowana optoelektronika, ale nawet o rzeczy pokroju silników elektrycznych i innych prostszych elementów.

Ponadto Urałwagonzawod od lat nie radził sobie najlepiej finansowo, a sankcje finansowe wpłynęły także na rosnące w Rosji oprocentowanie kredytów potrzebnych do finansowania zakupów drożejących materiałów pokroju stali pancernej. Nie jest tajemnicą to, że w Rosji fabryka z Niżnego Tagiłu zdołała trafić na czarną listę paru większych banków.

Flagowym produktem jest seria czołgów T-72, którego pierwsze modele zostały przyjęte do uzbrojenia w 1973 roku. Czołgi T-72 były pokłosiem wniosków z pewnego atomowego eksperymentu z 1954 roku, wskutek którego zdecydowano się zastosować niebezpieczny dla załogi automat ładowania. Pozwolił on na redukcję załogi z czterech do trzech osób oraz zmniejszyć wymiary wieży, dzięki czemu rosyjskie czołgi są bardzo niskie. Czołgi T-72 mają wysokość około 2,2 m, a Leopard 2 A7 mierzy 2,64 m wysokości.