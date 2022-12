Rosja ma nowy most powietrzny? Dziesiątki samolotów latają do Chin

Jak wynika z informacji przekazanych przez ukraiński serwis Defence Express, od 28 listopada odbyły się przynajmniej 54 loty, z czego 48 miało miejsce tylko w grudniu. Ukraińcy śledzący aktywność tych maszyn próbują ustalić, co znajduje się na ich pokładach. Pojawiają się podejrzenia, że Moskwa wysyła je do Państwa Środka po pomoc wojskową.

Redakcja Defence Express wykryła nietypową aktywność rosyjskiego lotnictwa wojskowego w kierunku Chin. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że most powietrzny między krajami jest nadzorowany przez firmę "Wołga-Dniepr". We wrześniu było tylko kilka lotów, ale już w październiku ich liczba wzrosła do ponad dziesięciu. W następnym miesiącu, do 27 listopada, odbyły się już natomiast 34 loty. "Każdego dnia z Chin do Rosji przylatywał – statystycznie – więcej niż jeden samolot transportowy" – wskazywał na naszych łamach Łukasz Michalik.

Największy transportowiec świata lata do Chin

Znaczną część rosyjskich samolotów, które wykonują loty do Chin, stanowią maszyny odrzutowe An-124 Rusłan. Jest to radziecka konstrukcja, która jest obecnie największym samolotem transportowym na świecie. Rozmiarami przewyższał go jedynie budowany na bazie Rusłana An-225 Mrija, który powstał tylko w jednym egzemplarzy i był wykorzystywany przez Ukraińców. Samolot ten został jednak zniszczony na początku rosyjskiej inwazji.

Budowany od lat 80. XX w. Rusłan posiada masę startową wynoszącą 393 t, z czego aż 150 t może stanowić ładunek. Łukasz Michalik zwracał uwagę, że ładownia tej maszyny jest tak wielka, że lot braci Wright z 1903 r. mógłby w całości odbyć się w jej wnętrzu. Jeśli chodzi o rozmiary samolotu, to ma on blisko 69 m długości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi ok. 73 m.

Rusłan jest napędzany przez cztery silniki odrzutowe Łotariew D-18T o ciągu 229,75 kN każdy, które pozwalają osiągać mu prędkość maksymalną 850 km/h. Maszyna lata na pułapach do 12 km, a jej zasięg wynosi 16 tys. km. Biorąc pod uwagę rozmiary tego samlotu można przypuszczać, że przewozi on z Chin ogromną liczbę komponentów, których Rosja nie może pozyskać z Zachodu w wyniku nałożonych na nią sankcji.

Te maszyny też tworzą most powietrzny Putina

Drugim typem transportowców, które wykonują lot do Chin, są mniejsze od Rusłanów samoloty Ił-76. Są to produkowane od lat 70. XX w. maszyny wyposażone w cztery silniki. Zasięg Ił-ów sięga 4 tys. km, a ich masa startowa wynosi – w zależności od wariantu – od 160 do 190 t.

Samolot może latać na pułapie 13 km i rozwijać prędkość do 900 km/h. Maszyna ma blisko 47 m długości, a w jej ładowni można przewozić ładunek o masie od 40 do 60 t. W niektórych wersjach zamontowano w ogonie tylne stanowisko, wyposażone w dwulufowe działko automatyczne GSz-23 kal. 23 mm. Do tej pory wyprodukowano ponad 900 egzemplarzy tego transportowca.

Adam Gaafar, dziennikarz Wirtualnej Polski