Rosja twierdzi, że nic go nie zatrzyma. Szatan II wkrótce gotowy do służby

RS-24 Jars to pocisk o zasięgu do 12 tys. km osiągający prędkość ok. 24 tys. km/h, czyli ponad Mach 20. Ich główną zaletą jest wykorzystanie głowic MIRV, które są w stanie trafiać w kilka niezależnych od siebie celów. Jeden pocisk może przenosić przynajmniej trzy lub cztery głowice MIRV o ładunku szacowanym na 300-500 KT. To z kolei może zapewnić co najmniej 20 razy silniejszy wybuch niż bomby w Hiroszimie. Część ekspertów jest zdania, że Jarsy mogą także przenosić nawet 6-9 mniejszych głowic (do 150 KT).