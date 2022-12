Most powietrzny z Chin do Rosji. Dziesiątki samolotów transportowych

Trzy loty ciężkich samolotów transportowych we wrześniu i co najmniej 37 w listopadzie. Bezprecedensowy wzrost liczby lotów potężnych maszyn, jak An-124 i Ił-76, z Chin do Rosji pozwala mówić o nowym moście powietrznym. Śledzący te loty Ukraińcy usiłują sprawdzić, co znajduje się na pokładach samolotów.