Utkwiły w Ukrainie po wybuchu wojny. Wreszcie opuściły kraj

Airbus A400M to ciężki, czterosilnikowy samolot transportowy, który jest w stanie lądować w trudnych warunkach, w tym na terenach naturalnych, nawet wówczas, gdy na pokładzie znajduje się bardzo dużo ładunku. Jest to maszyna dalekiego zasięgu o napędzie turbośmigłowym.

Program budowy tych transportowców sięga lat 80. XX w., kiedy to europejscy członkowie NATO postanowili stworzyć następcę samolotów C-160 Transal i C-130 Hercules. Przy konstruowaniu A400M celowo zrezygnowano z napędu odrzutowego na rzecz śmigłowego, który lepiej radzi sobie na prowizorycznych pasach startowych. Produkcja samolotów rozpoczęła się w 2012 r. Do tej pory powstało ok. 100 egzemplarzy tych maszyn, a ich największymi użytkownikami są obecnie Niemcy, Francja i Wielka Brytania.