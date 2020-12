Roboty Boston Dynamics w nietypowej roli. Testują swoje zdolności na parkiecie [Wideo]

Roboty Atlas i Spot firmy Boston Dynamics potrafią robić wiele rzeczy, w tym… zmywać naczynia. Teraz naukowcy przetestowali ich zdolności na parkiecie. Zobaczcie nagranie, jak roboty tańczą do piosenki "Do You Love Me" The Contours.

Share

Roboty Boston Dynamics w tańcu Źródło: YouTube.com