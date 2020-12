Hyundai kupił Boston Dynamics

Firma Boston Dynamics zasłyneła dzięki filmom w internecie, na których jej roboty wykonują akrobacje, przechodzą "tory przeszkód" lub... otwierają drzwi. Pomimo efektowności robotów firma na razie nie miała sensownego planu na zarabianie na swoich wynalazkach. Chociaż do sprzedaży trafił czworonożny robot Spot, to jest on raczej ciekawostką (kosztującą 74 tys. dolarów w najtańszej wersji). Teraz może się to zmienić.