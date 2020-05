Koronawirus. Pies-robot patroluje parki. Przypomni o zachowaniu odpowiedniego dystansu [Wideo]

Jeśli testy przebiegną pomyślnie, to Singapurska Rada ds. Parków Narodowych planuje wdrożyć psa - robota na stałe, a jego zadaniem będzie patrolowanie parku w godzinach szczytu. Dzięki temu park będzie mogło patrolować mniej pracowników, co obniży ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.

To nie pierwszy raz, gdy roboty zostały użyte do przypomnienia społeczeństwu o zdystansowaniu się od społeczności. Drony krążyły nad ulicami w Chinach, Włoszech czy USA, by przypominać mieszkańcom o zasadach bezpieczeństwa. Łatwość przenoszenia się koronawirusa między ludźmi stwarza inżynierom nowe okazje do wykorzystania robotyki.