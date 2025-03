Rheinmetall uruchomi serwis w Ukrainie. Będzie naprawiał czołgi i armatohaubice

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall zamierza uruchomić w Ukrainie serwisowanie czołgów Leopard oraz armatohaubic PzH 2000 . Armin Papperger, dyrektor generalny koncernu, podkreślił, że obecnie trwają prace nad logistyką dostaw części zamiennych do centrum serwisowego.

Logistyka ma zapewnić sprawne i szybkie dostarczanie części do Ukrainy. W ramach projektu serwisowane będą także bojowe wozy piechoty Marder 1A3 oraz czołgi Leopard 1 i 2. Papperger zaznaczył, że uruchomienie serwisu planowane jest na najbliższe miesiące.

Drugim kluczowym ciężkim uzbrojeniem są armatohaubice PzH 2000, które są wysoko oceniane przez ukraińskich żołnierzy. Te armatohaubice, z działem kalibru 155 mm, mogą wystrzelić do 10 pocisków na minutę, co czyni je skutecznymi w walce, ale są to też maszyny bardzo podatne na zaniedbania podczas eksploatacji.