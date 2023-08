Radioaktywne ścieki z Fukushimy przekroczyły limit. Popłyną do morza

Do awarii w elektrowni atomowej w Fukushimie doszło 11 marca 2011 roku. Od tego momentu nieczynny obiekt wytwarza 130 ton radioaktywnych ścieków dziennie. Obecnie są one magazynowane w zbiornikach na teranie elektrowni. Oznacza to jednak gigantyczny problem, który Japończycy planują oddać morzu. Do pierwszych zrzutów radioaktywnych ścieków w wodach Pacfiku może dojść już w tym miesiącu.