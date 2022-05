Fukushima dostała zielone światło. Woda z elektrowni trafi do Pacyfiku

Od kilku lat władze Japonii zastanawiały się, co zrobić z wodą z elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi . Obiekt został uszkodzony podczas tsunami i trzęsienia ziemi w 2011 roku i od tego momentu blisko 100 ton wód gruntowych każdego dnia przedostaje się do zniszczonych piwnic reaktora, gdzie miesza się z wysoce radioaktywnymi szczątkami.

Woda po oczyszczeniu trafia do specjalnych zbiorników, ale możliwości jej przechowywania są ograniczone, a przestrzeń magazynowa na terenie elektrowni jądrowej maleje. Już wcześniej operator elektrowni - Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Tepco) szacował, że wszystkie dostępne zbiorniki będą pełne do połowy 2022 r. Najwyraźniej osiągnięto punkt zwrotny, bo jak informuje Associated Press, Japonia zezwoliła na wypuszczenie oczyszczonej wody do Pacyfiku. Najprawdopodobniej nastąpi to wiosną 2023 roku.