Cichy bohater ostatniego sukcesu Ukraińców. Latał wysoko nad Morzem Czarnym

Udany atak Ukraińców na okręt desantowy Cezar Kunikow odbił się szerokim echem niemal na całym świecie. Wymierzanie kolejnego ciosu Flocie Czarnomorskiej uważnie obserwował RQ-4B Global Hawk. Co to za jednostka?

Wiele uwagi poświęcono zatopionemu statkowi Rosjan oraz dronom nawodnym Magura V5, bo to właśnie one zostały użyte do ataku. Analitycy i obserwatorzy wojny w Ukrainie zwracają jednak uwagę na pewien szczegół. Zapisy z Flightradar24 nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że przed oraz w trakcie ukraińskiego ataku nad Morzem Czarnym kursował dron RQ-4B Global Hawk.

Dron szpiegowski z USA nad Morzem Czarnym

RQ-4B Global Hawk bywa określany dronem szpiegowskim. Wynika to z możliwości, jakie posiada amerykański bezzałogowiec, który jest jedną z najcenniejszych tego typu jednostek na świecie. Służy do prowadzenia rozpoznania powietrznego. Jest w stanie na bieżąco gromadzić i przesyłać dane do dowództwa, które może wspomagać nimi określone jednostki.

Dron kursujący nad Morzem Czarnym był maszyną wchodzącą w skład amerykańskich sił powietrznych. Niektórzy sugerują, że to nie ma tu przypadku i RQ-4B Global Hawk brał udział w operacji, w wyniku której wyeliminowano okręt Cezar Kunikow.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

RQ-4B Global Hawk od wielu miesięcy systematycznie pojawia się nad Morzem Czarnym, służy przede wszystkim do monitorowania ruchów Rosjan na okupowanym Krymie i w jego okolicach. Czasami dron odwiedza inne miejsca w Europie, w tym na wschodniej flance NATO. W październiku 2023 r. pojawił się nad Polską, kiedy przez kilka godzin latał na Warmią i Mazurami.

Co sądzisz o zmianach w cyfrowym świecie? Weź udział w badaniu WP.

RQ-4B Global Hawk mierzy ok. 13 m długość i 4,6 m wysokości. Rozpiętość skrzydeł tego drona wynosi natomiast ponad 35 m. Osiąga on prędkość maksymalną na poziomie ok. 600 km/h. Co istotne, RQ-4B Global Hawk może operować na pułapie nawet 20 km, co zapewnia mu stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa. Przystosowano go do pracy przez 24 godziny bez przerwy.