Pomogli Ukrainie. Liczyli na rekompensatę, zostali ze zmartwieniem

Poszukując nowych śmigłowców Praga doszła do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jeszcze w 2019 roku. Podpisano wtedy wtedy kontrakt, na mocy którego czeska armia miała zostać wzmocniona 12 śmigłowcami – czterema szturmowymi AH-1Z Viper oraz ośmioma wielozadaniowymi UH-1Y Venom. Te maszyny zostały już dostarczone (partiami, z których ostatnia dotarła do Czech w czerwcu 2024 roku).

Wstępne szacunki zakładały, że sześć AH-1Z Viper i dwa UH-1Y Venom z zasobów amerykańskiego korpusu piechoty morskiej uda się wygospodarować, odnowić i przekazać czeskiej armii do końca 2023 roku. Z czasem termin dostawy przesunięto jednak na latach 2025 i 2026, ale i te plany są już nieaktualne.

AH-1Z Viper to śmigłowiec szturmowy, który mierzy prawie 18 m długości. Posiada działko M197 kal. 20 mm, ale jest przystosowany również do przenoszenia innej broni, w tym pocisków Hydra 70, na które postawili Czesi.

UH-1Y Venom to z kolei śmigłowiec wielozadaniowy, który ma bardzo podobne gabaryty do AH-1Z Viper, ale osiąga nieco większą prędkość maksymalną (ponad 300 km/h). Wnętrze tej maszyny przystosowano do większej załogi i nieco innego uzbrojenia - karabinów maszynowych kal. 7,62 mm i kal. 12,7 mm. Również UH-1Y Venom może przenosić dodatkowe uzbrojenie podwieszane, ale na dwóch, a nie sześciu (jak AH-1Z Viper) pylonach.