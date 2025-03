Pierwszy lot J-36 miał miejsce 26 grudnia 2024 r. nad Chengdu, gdzie mieści się siedziba Chengdu Aircraft Corporation, producenta samolotu, przypomina Bulgarian Military. Wydarzenie to zbiegło się z urodzinami Mao Zedonga, założyciela Chińskiej Republiki Ludowej, co niektórzy analitycy uznali za symboliczne. Samolot, oznaczony numerem 36011, wzbudził zainteresowanie dzięki swojemu unikalnemu projektowi i potencjalnym zastosowaniom. Niektórzy uważają nawet, że jest to myśliwiec szóstej generacji.

Tajemniczy chiński myśliwiec J-36

J-36 charakteryzuje się trzysilnikową konfiguracją i konstrukcją ukierunkowaną na stealth. Eksperci spekulują, że może on pełnić rolę myśliwca przewagi powietrznej lub wielozadaniowego, a nawet regionalnego bombowca. Brak oficjalnych danych sprawia, że wiele informacji opiera się na analizach dostępnych zdjęć.

Reakcje międzynarodowe

Stany Zjednoczone zareagowały na pierwszy lot J-36 z uwagą, podkreślając rosnące możliwości chińskiego lotnictwa, zaznacza Bulgarian Military. Pentagon uznał Chiny za wyzwanie strategiczne, zwłaszcza w kontekście napięć wokół Tajwanu i Morza Południowochińskiego. Eksperci, tacy jak Bryan Clark z Hudson Institute, zauważają, że J-36 może stanowić wyzwanie dla amerykańskiej dominacji powietrznej.

J-36 charakteryzuje się bezogonową konstrukcją z szerokim dziobem i trójkątnymi skrzydłami. Taka budowa sprzyja zmniejszeniu wykrywalności przez radary, co jest kluczowe dla misji wymagających wysokiego stopnia ukrycia. J-36 wydaje się nieco dłuższy i znacznie szerszy od innego chińskiego myśliwca J-20, który ma 21 metrów długości i 13 metrów rozpiętości skrzydeł. To sugeruje większą pojemność paliwa i zdolność do realizacji dłuższych misji.