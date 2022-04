Rosjanie sięgają do swoich magazynów. Ściągają czołgi nawet z Syberii

Serwis Defence Express , powołując się na dane Military Balance, przypomina, że pod koniec 2021 roku rosyjska armia posiadała 2850 czołgów rozmieszczonych w jednostkach. Pozostałe 10 tys. czołgów miało znajdować się w magazynach. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego, Rosjanie (według szacunków Ukraińskiego Ministerstwa Obrony z 28 kwietnia) mieli stracić 986 maszyn. Oznacza to, że rosyjska armia straciła ponad 30 proc. wszystkich wykorzystywanych czołgów podstawowych. Jeśli uwzględni się czas trwania wojny, czyli 65 dni, wychodzi, że armia Putina traci średnio 15 czołgów dziennie.

To właśnie z powodu wspomnianych strat Rosjanie mają sięgać po maszyny do tej pory znajdujące się w magazynach wojskowych na terenie całego kraju, również po T-80 z Syberii. Są to radzieckie czołgi podstawowe trzeciej generacji, których produkcja ruszyła w 1976 roku. T-80 stanowi rozwinięcie T-64 i alternatywę dla T-72.