Zacieśnienie współpracy Turcji i Ukrainy w tym zakresie może być szansą dla obydwu państw. Ukraina zyska lepszy dostęp do bezzałogowców, które pozwolą się jej bronić przed wrogiem i być może większą przychylność istotnego sojusznika. Z kolei Turcja będzie mogła testować swoje rozwiązania w warunkach realnej walki, a dodatkowo korzystać ze zdobytego przez Ukraińców doświadczenia w tym zakresie. Zwłaszcza że po euforii dotyczącej dronów Bayraktar TB2 w pierwszych miesiącach wojny w Ukrainie, słuch o nich zaginął.

Przyczyn tego zjawiska szczegółowo wyjaśnił już Łukasz Michalik . Warto jednak przypomnieć kilka istotnych faktów. Jak pisał Michalik, dyrektorem koncernu produkującego drony jest Selcuk Bayraktar, zięć prezydenta Turcji. Zakup dronów był forsowany przez otoczenie Zełenskiego, a nie przez armię, która miała inne priorytety. W kolejnych miesiącach trwania konfliktu, kiedy Rosjanie rozszerzyli możliwości walki elektronicznej oraz umocnili swoją obronę przeciwlotniczą, Bayraktary przestały się sprawdzać w roli uderzeniowej. Nadal nadają się do wykonywania zadań zwiadowczych i obserwacyjnych, ale w tym celu można stosować też nieco tańsze rozwiązania.

Dowodem są pojawiające się co chwilę, ale oficjalnie niekomentowane przez Kijów, doniesienia o ukraińskich dronach, którym udało się dotrzeć w okolice Moskwy. Ostatni taki rajd miał miejsce 4 lipca. Rosyjskie ministerstwo obrony oskarżyło wówczas Ukrainę o użycie pięciu bezzałogowców. Cztery urządzenia miały zostać zneutralizowane dzięki obronie powietrznej stolicy, a jedno za sprawą systemów walki elektronicznej. Do dzisiaj tajemnicą pozostaje, jakie to mogły być bezzałogowce, chociaż podejrzenia padają zarówno na UJ-22 "Airborne", "tajemniczą broń" Ukrainy o zasięgu 1000 km, czy pamiętające radzieckie czasy maszyny rozpoznawcze Tu-141 "Striż" i Tu-143 "Rejs".