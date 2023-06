Nie ma już odwrotu. Tajna broń Ukrainy została użyta

W swoich wypowiedziach Natalia Sad zaznaczyła też, że będzie to dron wielokrotnego użytku. W praktyce oznacza to, że nie będzie on należał do kategorii dronów kamikaze, ulegających destrukcji podczas uderzenia na wybrany cel. Po wykonanej pomyślnie misji Ukraińcy odzyskają urządzenie i przygotują do przeprowadzenia kolejnych ataków. Pod koniec 2022 r. i na początku 2023 r. urządzenie przeszło testy, o czym donosił sam Ukroboronprom. Sprawdzona została m.in. odporność na środki walki elektronicznej.