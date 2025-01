Przez lata kupowali rosyjską broń. Teraz mają problemy

Brak możliwości pozyskiwania niezbędnych komponentów z Rosji sprawił, że, celem zachowania w gotowości m.in. myśliwców MiG-29 , czołgów T-72 czy systemów rakietowych, Serbia musi poszukiwać części zamiennych w innych krajach. Potwierdził to Milan Mojsilović, szef Sztabu Generalnego Serbskich Sił Zbrojnych.

- Jeśli chodzi o dostawy broni z Federacji Rosyjskiej, jest to w chwili obecnej praktycznie niemożliwe. Próbujemy znaleźć sposób na przezwyciężenie tej sytuacji poprzez nowe kanały dyplomatyczne - stwierdził serbski wojskowy w rozmowie z portalem novosti.rs.

Mojsilović nie zdradził konkretnych krajów, które zostały wybrane jako alternatywne źródła pozyskiwania niezbędnych komponentów do konserwacji serbskiego uzbrojenia, którego bardzo dużą część stanowią poradzieckie sprzęty pozyskane w ramach kontraktów z Moskwą. Serbia użytkuje m.in. kilkanaście myśliwców MiG-29, kilkadziesiąt czołgów T-72, a także haubice samobieżne 2S1 Goździk, haubice D-30, działa M-46 kal. 130 mm, wyrzutnie rakietowe Kub i systemy Strieła-10.

Wśród nowszego rosyjskiego uzbrojenie w służbie serbskiej armii wymienia się natomiast m.in. przeciwlotnicze systemy Pancyr-S1. Belgrad zaczął odbierać je w 2020 r. To jedna z najlepszych tego typu broni produkowanych w Rosji, która jest stosowana także podczas wojny w Ukrainie. Wykorzystywane ą w niej pociski rakietowe 57E6 lub 57E6-E o zasięgi ok. 20 km. Dodatkowo Pancyr-S1 posiada armaty automatyczne 2A38M kal. 30 mm o zasięgu ok. 4 km.