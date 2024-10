Myśliwce z Polski dla Ukrainy? Jest jeden warunek

MiG-29 to myśliwiec frontowy, którego produkcję rozpoczęto w ZSRR w 1983 r. Napęd zapewniają tutaj dwa silniki Klimow RD-33, które pozwalają pilotowi rozpędzić samolot do prędkości maksymalnej ok. 2,3 Ma (ponad 2400 km/h). Maksymalny pułap osiągany przez MiG-29 to z kolei 17,5 km, podczas gdy zasięg jest szacowany na ok. 1750 km (z dodatkowymi zbiornikami wzrasta do 2100 km).