Nieudana próba ucieczki Rosjan. Wszystko widać na nagraniu

Warto przypomnieć, że Pancyr-S1 to jeden z nowocześniejszych tego typu sprzętów wykorzystywanych przez Rosjan . Zaczął wchodzić do służby w latach 90. ubiegłego wieku. Jest mocno ceniony przez samych Rosjan, którzy wykorzystują go nie tylko podczas wojny w Ukrainie, ale również na swoich terytoriach. To właśnie systemy Pancyr-S1 są odpowiedzialne m.in. za ochronę Moskwy czy zimowej rezydencji Władimira Putina w Soczi.

To system obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. Stosowane są w nim pociski rakietowe 57E6 lub 57E6-E, które umożliwiają eliminowanie celów oddalonych o maksymalnie 20 km i poruszających się na wysokości do 15 km. Uzbrojenie pomocnicze to armaty automatyczne 2A38M kal. 30 mm o szybkostrzelności maksymalnie 2500 strz./min. Ich zasięg to ok. 4 km. Za wykrywanie celów odpowiada z kolei pokładowy sensor IR współpracujący z radarem pozwalającym na śledzenie celów na dystansie do ok. 30 km.