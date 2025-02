Przegonili Rosjan. Teraz dogadują się z mocarstwem NATO

Obalenie reżimu Baszara al-Asada było wydarzeniem, które przyciągnęło uwagę niemal całego świata. Najboleśniej odczuła to Rosja, która utraciła wiele sprzętu, a przede wszystkim kluczowe bazy w Syrii i tym samym wpływy w całym regionie . Turcja długo wspierała opozycję wobec Baszara al-Asada i obecnie jest wymieniana w gronie krajów, które mogą zyskać najwięcej na zmianie władzy w Syrii.

Ze źródeł agencji Reuters wynika, że Ankara jest zdeterminowana by wypełnić lukę pozostawioną przez Rosję (i w mniejszym stopniu Iran) i umocnić swoją pozycję względem krajów Zatoki Perskiej oraz Izraela. Pakt obronny negocjowany z nowymi władzami Syrii ma obejmować kilka punktów, w tym utworzenie przez Turcję nowych baz lotniczych w Syrii, wykorzystanie syryjskiej przestrzeni powietrznej do celów wojskowych i odegranie wiodącej roli w szkoleniu żołnierzy nowej armii syryjskiej.

Tureckie media dodają, że do Syrii mogłyby zostać wysłane myśliwce F-16. Chociaż Ankara boryka się ze swoimi problemami dotyczącymi modernizacji lotnictwa (głównie na skutek wykluczenia jej z programu zakupu F-35), jednocześnie, jak przystało na drugą po Stanach Zjednoczonych siłę NATO, dysponuje bardzo rozbudowaną flota, która obejmuje m.in. ponad 200 myśliwców F-16 . Do Syrii mogłoby trafić nawet 50 takich samolotów.

F-16 to najpopularniejszy samolot bojowy na świecie, wielozadaniowy myśliwiec, który może rozwijać prędkość do 2 Ma (ponad 2 tys. km/h) oraz operować na pułapie do 15 tys. m. Jest też w stanie przenosić różnego rodzaju uzbrojenie, m.in pociski rakietowe AIM-9 Sidewinder i AIM-120 AMRAAM oraz bomby.