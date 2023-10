Ukraina może dostać nową broń. Jej poprzednia wersja była postrachem Rosjan

Tureckie bezzałogowce Bayraktar Akinci mogą być istotnym dodatkiem do stale rozwijanej przez Ukraińców armii dronów. Zwłaszcza że łączą w sobie doświadczenia zdobyte przez tureckich inżynierów podczas tworzenia sprawdzających się w Ukrainie dronów Bayraktar TB2 i jest znaczącym rozwinięciem ich możliwości. Drony Bayraktar TB2 najprawdopodobniej zostały wykorzystane podczas ataków na fabrykę w Smoleńsku, w której produkowane są pociski manewrujące Ch-59 .

Bayraktar Akinci nazywany jest następcą dronów Bayraktar TB2, o których często mówi się, że są postrachem Rosjan. Ten bezzałogowy bojowy statek powietrzny o długim zasięgu (ang. unmanned combat aerial vehicle, UCAV) został dostosowany do przenoszenia różnego uzbrojenia, a dodatkowo może wykonywać misje wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze. Jego producent zaznacza, że jest "zdolny do prowadzenia operacji wykonywanych przy użyciu myśliwców", w tym ataków typu powietrze-ziemia i powietrze-powietrze. Dotąd powstały dwie wersje tego bezzałogowca – Akinci A i Akinci B.

Ten turecki bezzałogowiec posiada dziewięć węzłów podwieszanego uzbrojenia. Według Baykar Makina może przenosić m.in. bomby kierowane laserowo MAM-L oraz MAM-C, pocisk Cirit, pociski L-UMTAS, amunicję Bozok, bomby kierowane MK-81, MK-82, MK-83, pociski rakietowe Gokdogan i Bozdogan, a także pociski SOM-A. Dron w wersji Akinci A ma udźwig do 1350 kg, a jego maksymalna masa startowa wynosi 5,5 t. Jego maksymalna prędkość lotu to ok. 360 km/h. Maszyna może latać bez przerwy przez blisko 24 godziny.