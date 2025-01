Rosja w kropce. Kluczowa baza stracona bezpowrotnie

Po obaleniu reżimu prezydenta Baszara al-Asada współpracującego z Rosją świat skupiał uwagę przede wszystkim na bazie lotniczej Humajmim w prowincji Latakia oraz porcie Tartus. Rosjanom bardzo zależało na możliwości dalszego korzystania z nich, ale nie udało się dojść do porozumienia z nowymi syryjskimi władzami.

Rząd Syrii anulował umowę dzierżawy, którą zawarto w 2019 r. na okres aż 49 lat. Jednocześnie wydano zgodę na wejście do portu kilku rosyjskim statkom towarowym, które przez dłuższy czas przebywały na morzu .

Do portu Tartus wpłynęły już m.in. statki towarowe Sparta i Sparta II. Prawdopodobnie rozpocznie się teraz ewakuacja rosyjskiego sprzętu - do Rosji bądź Libii. Analityk MT Anderson opublikował w serwisie X zdjęcia pokazujące, że rosyjski sprzęt wojskowy zwożony w ostatnich tygodniach z całej Syrii znajduje się w porcie.

Utrata dostępu do portu Tartus to bardzo duży cios dla Rosji. Była to jedyna zagraniczna rosyjska baza morska dająca Kremlowi możliwość kontrolowania szlaków morskich na Morzu Śródziemnym oraz zaopatrywania krajów z Afryki.