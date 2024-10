Imponujący "marsz słoni". Mocarstwo NATO pokazało swoją siłę

Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać eskadrę myśliwców F-16 kołujących jednocześnie wzdłuż pasa startowego. To bardzo charakterystyczny obrazek dla tzw. "marszu słoni".

Termin ten zaczęto stosować w czasach II wojny światowej. Duże floty alianckich bombowców przeprowadzały wtedy ataki w misjach zakrojonych na szeroką skalę, a większość z nich poprzedzał możliwie szybki, jednoczesny start wszystkich maszyn. Współcześnie "marsz słoni" to ćwiczenia przygotowujące pilotów i całą obsługę do przeprowadzenia niespodziewanego ataku lub przeciwnie - do wycofania swoich samolotów z przypadku ewentualnego uderzenia wroga.