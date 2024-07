Prom Slavyanin poważnie uszkodzony. Ukraińcy kontynuują izolację Krymu

Ataku miała dokonać ukraińska marynarka wojenna przy wsparciu innych rodzajów sił zbrojnych. Ofiarą był prom Slavyanin stacjonujący w kerczeńskim porcie. Jest to duży okręt transportowy o długości 150 m i tonażu 6327 ton i bardzo podobny do okrętu Avangard, z którym stanowi ważny środek transportu towaru pomiędzy Rosją a Krymem.

Zadanie poważnych uszkodzeń najpewniej doprowadzi do wycofania okrętu ze służby przynajmniej na kilka miesięcy lub nawet do złomowania. W tym przypadku wpłynie to negatywnie na rosyjskie możliwości zapatrywania wschodniej części Krymu w ogromnej mierze zależnej od promów oraz Mostu Krymskiego.