Nagrywali rozładunek czołgu. Nie poszło zgodnie z planem

Nie sposób nie przytoczyć w tym miejscu przykładu, jakim jest film z Rosjaninem uciekającym przed dronem, któremu bezpieczeństwo miała przynieść... toaleta, w której to mężczyzna się ukrył . Innymi przypadkami są nagrania przedstawiające specyficzne konstrukcje Rosjan - maszyny, które często są wynikiem amatorskich prac i w których nierzadko wykorzystywane są materiały, które akurat armia ma pod ręką - płoty, blaszane garaże etc.

Do listy materiałów, które wywołały lawinę komentarzy i udostępnień dołącza teraz nagranie, które publikuje m.in. profil @front_ukrainian na X. Mowa o filmie, który przedstawia rosyjską lawetę przewożącą uszkodzony czołg T-72 (wskazuje na to brak gąsienicy). Wóz cofa, jakby jego kierowca miał w zamiarze ustawienie się do rozładunku, po czym gwałtownie hamuje. Niezabezpieczony czołg natychmiast nabiera rozpędu i zjeżdża z naczepy (z niezabezpieczonymi do zjazdu najazdami). "Rozładunek" czołgu zakończył się jego uderzeniem w drzewo, które zatrzymało kilkudziesięciotonowy wóz pancerny.

Nie wiadomo, co dokładnie Rosjanie zamierzali osiągnąć działaniem przedstawionym na filmie. Ze względu na brak gąsienic można założyć, że czołg był uszkodzony i nie nadawał się do jazdy, wobec czego konieczne było sprowadzenie go do serwisu - otoczenie, w którym zrealizowano nagranie nie wygląda jednak jak zakład naprawczy czołgów. To pozwala więc sądzić, że "rozładunek" mógł być niezamierzony i wynikał z nieodpowiedniego zabezpieczenia ładunku.