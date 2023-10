Będzie masakrować rosyjskie okręty. Ukraińcy testują Mariczkę

Testowany właśnie w Ukrainie pojazd to Mariczka. Jest to maszyna, którą ukraińscy inżynierowie przenieśli z kategorii koncepcyjnych broni morskich do świata rzeczywistego. Sprzęt można produkować na szeroką skalę i jest już testowany w ramach prób morskich. To ważne, bowiem w przeszłości Ukraina przedstawiała niezrealizowane dotąd projekty TŁK-150 Tołoka o niewielkich gabarytach (długość ok. 2,5 m i głowica bojowa o masie do 50 kg) oraz większe TŁK-400 i TŁK-1000 Tołoka. Ten ostatni – zgodnie z zapowiedziami – ma osiągać 12 m długości, wyporność kilkunastu ton i 2 tys. km zasięgu. Maszyny nie trafiły jednak do seryjnej produkcji.