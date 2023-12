Program POWER: prąd bez kabli. Raytheon tworzy bezprzewodową sieć energetyczną

Rozwiązanie to ma zapewnić wojsku dostęp do energii elektrycznej bez potrzeby budowy stałej infrastruktury, a zarazem – częściowo – uniezależnić armię od dostaw paliwa , które trzeba przewozić, magazynować, a jednocześnie chronić przed atakami nieprzyjaciela.

Tak radykalne uproszczenie logistyki ma zapewnić wojsku zupełnie nowe możliwości, jak choćby latające urządzenia, zdolne do długotrwałej pracy bez potrzeby lądowania.

Podczas prowadzonych działań energia nie zawsze jest dostępna. Dlatego zdolność jej wytwarzania, magazynowania i ponownej dystrybucji ma kluczowe znaczenie. Technologia ta ma umożliwić naszemu wojsku wytwarzanie energii tam, gdzie jest to bezpieczne i wydajne, oraz łatwą dystrybucję jej na inne platformy.

Trudno przecenić zakres zmian, jakie – w przypadku sukcesu – program POWER wprowadzi do współczesnych sił zbrojnych, gdzie dostęp do energii odgrywa z roku na rok coraz większą rolę.

Dostęp do prądu stał się równie krytyczny, jak dostęp do amunicji: od niego zależy działanie środków łączności, komunikacja satelitarna , dostępność dronów, ochrona przed nimi możliwa dzięki zagłuszarkom czy możliwość stosowania różnych systemów optoelektronicznych. Zwłaszcza, że użycie generatorów – wytwarzających wraz z prądem ciepło i hałas – oznacza na linii styczności wojsk ogromne ryzyko.

Ograniczeniem, rzutującym na rozwój wspomnianych rozwiązań pozostaje dostęp do prądu i techniczne problemy, związane z jego przesyłaniem na odległość bez konieczności budowy przewodowej sieci energetycznej.

Warto zauważyć, że choć pomysł brzmi rewolucyjnie, nie jest wcale nowy. W gruncie rzeczy Raytheon nawiązuje do ponad 100-letniej idei Nikoli Tesli. Genialny wynalazca - obok prac nad wolną energią - już pod koniec XIX wieku zbudował tzw. cewkę Tesli. Było to urządzenie do bezprzewodowego przysyłania energii, pozwalające m.in. na zasilanie oświetlenia na dystansie sięgającym 3 km.