Nie daj się zaskoczyć wyczerpanej baterii. Jak wybrać powerbank?

Akumulatory bywają kapryśne i podatne na działanie warunków atmosferycznych, dlatego przede wszystkim należy unikać ekstremalnych temperatur. Najlepiej zapewnić powerbankowi suche miejsce i temperaturę pokojową oraz schronienie przed ostrym słońcem. Można np. włożyć go do środka plecaka pomiędzy odzież. Ostatnia kwestia to żywotność urządzenia, a konkretnie gwarantowana ilość cykli ładowania. Warto zapoznać się z tym parametrem, ponieważ po jego przekroczeniu pojemność baterii może, ale nie musi spaść. Żeby cieszyć się sprzętem jak najdłużej, należy unikać pełnego rozładowania, a jeżeli korzystacie z powerbanku sporadycznie, to warto co kilka tygodni rozładować go do zera i ponownie uzupełnić prąd.