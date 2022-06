MQ-1C Gray Eagle. Amerykańskie uderzeniowe drony dla Ukrainy

MQ-1C Gray Eagle to wersja rozwojowa drona MQ-1 Predator, który stał się jednym z symboli amerykańskiej wojny z terroryzmem. Tym, co odróżnia go od wcześniejszej wersji, jest pełna automatyzacja: choć podczas misji maszyna jest nadzorowana przez człowieka, dron automatycznie startuje i ląduje.