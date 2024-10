Program Karkonosze. Powietrzne tankowce dla Polski opóźnione o ponad dekadę

Potrzebę zakupu takich maszyn zakładał przedstawiony w grudniu 2012 r. "Plan Modernizacji Technicznej 2013–2022". Przewidywał on albo samodzielne nabycie powietrznych tankowców przez Polskę, albo udział naszego kraju w międzynarodowym porozumieniu, zakładającym wspólny zakup i eksploatację maszyn tego typu.

Choć Polska należała do inicjatorów międzynarodowego porozumienia w tej sprawie – NATO MMF – ostatecznie wycofała się z niego. Ogłoszony następnie program Karkonosze zakładał samodzielny zakup latających tankowców przez nasz kraj.

Zgodnie z zapowiedziami z początku 2024 r. ich pozyskanie może odbyć się nie w rezultacie procedury przetargowej, pozwalającej na staranne wybranie optymalnej oferty, ale – o czym informował inspektor sił powietrznych gen. Ireneusz Nowak – w ramach pilnej potrzeby operacyjnej . Oznacza to szybki zakup sprzętu "z półki", bez przetargu i prób wynegocjowania korzyści dla polskiego przemysłu.

Powietrzny tankowiec to tzw. multiplikator siły. Jego obecność sprawia, że użytkowane samoloty bojowe mogą być wykorzystywane znacznie efektywniej – tak jakby ich liczba była większa niż w rzeczywistości.

Wynika to z faktu, że samolot bojowy ma znaczenie tylko wówczas, gdy znajduje się w powietrzu - na lotnisku czy w schronie jest po prostu celem. Rolą powietrznego tankowca jest nie tylko zwiększenie zasięgu lotu samolotu bojowego, ale wydłużenie czasu, jaki może on spędzić w powietrzu bez potrzeby lądowania. W rozmowie z Wirtualną Polską wyjaśnił to redaktor naczelny magazynu "Lotnictwo" Szymon Tetera.