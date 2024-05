Wizyta sekretarza Blinkena w Ukrainie. Latająca ochrona czekała nad Polską

Można było to zobaczyć dzięki serwisowi Flightradar , gdzie są widoczne samoloty z włączonymi transponderami. To maszyny, które d obrowolnie udostępniają podstawowe informacje na swój temat. Choć zachodnie samoloty nie wlatywały w przestrzeń powietrzną Ukrainy, dyżurowały w powietrzu w pobliżu jej granic.

Kolejny samolot rozpoznawczy patrolował nad krajami bałtyckimi. Był widoczny jako Bombardier Challenger 650 , ale najprawdopodobniej była to bazująca na tym modelu maszyna rozpoznania radioelektronicznego CL-650 ARTEMIS (Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System). To maszyna rozpoznawcza należąca nie do lotnictwa, ale do amerykańskiej armii.